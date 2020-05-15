يبدأ من 100 جنيه للكيلو.. أسعار البيتي فور والسابليه في محال الحلويات

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، الذي يتزامن مع المصريين بشراء كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة والسابليه، والذي يُعد من السمات المميزة للاحتفال بالعيد.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء أسعار البيتي فور والسابليه في أشهر محال الحلويات على النحو التالي:

أسعار البيتي فور والسابليه في إيتوال

سعر بيتي فور مشكل نصف كيلو: 62 جنيهًا.

سعر بيتي فور مشكل كيلو: 124 جنيهًا.

سعر علبة تارت وسابليه: 75 جنيهًا.

سعر علبة تارت وسابليه كبيرة: 150 جنيهًا.

أسعار البيتي فور والسابليه في لي لودي

سعر كيلو بيتي فور: 130 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور سبيشيال: 200 جنيه.

سعر كيلو سابليه طبيعي: 200 جنيه.

أسعار البيتي فور والسابليه في لوكسير

سعر كيلو بيتي فور: 130 جنيهًا.

سعر كيلو السابليه: 150 جنيهًا.

أسعار البيتي فور والسابليه في بلو بيري لاند

سعر كيلو بيتي فور سادة/ شيكولاتة: 140 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور مكسرات: 150 جنيهًا.

سعر كيلو سابليه مشكل: 140 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في قويدر

سعر كيلو بيتي فور مكسرات فانيليا/ شيكولاتة: 140 جنيهًا.

سعر علبة بيتي فور مشكل: 120 جنيهًا

سعر علبة بيتي فور لوكس: 160 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في ساليه سكريه

سعر بيتي فور لوكس 900 جرام: 160 جنيهًا.

سعر بيتي فور عادي 1.1 كيلو: 140 جنيهًا.

سعر بيتي فور مكسرات 900 جرام: 170 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في لارين دوريه

سعر كيلو بيتي فور لوكس: 120 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور سوبر: 160 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في لابوار

سعر كيلو بيتي فور فانيليا/ شيكولاتة: 210 جنيهات.

سعر كيلو بيتي فور مشكل: 220 جنيها.

أسعار البيتي فور في الدمياطي

سعر كيلو بيتي فور لوكس: 130 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور اسبيشيال: 170 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في توماس

سعر كيلو بيتي فور أبيض/ شيكولاتة: 170 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في بسكو مصر

سعر كيلو بيتي فور سادة: 110 جنيهات.

سعر كيلو بيتي فور مشكل: 120 جنيهًا.

أسعار البيتي فور العيد في تسيباس

سعر كيلو بيتي فور عادة أبيض/ كوكتيل/ شيكولاتة: 145 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في لابوم

سعر كيلو بيتي فور لوكس: 130 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور اسبيشيال: 170 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في العبد

سعر كيلو بيتي فور ممتاز: 120 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور بالمكسرات: 150 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في توينكي

سعر كيلو بيتي فور عادي: 120 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور فستق: 200 جنيه.

سعر كيلو بيتي فور لوكس: 150 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور هاي: 180 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في زانوبيا

سعر بيتي فور عادي 800 جرام: 145 جنيهًا.

سعر علبة بيتي فور لوكس: 155 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في سرايا

سعر كيلو بيتي فور: 155 جنيهًا.

سعر علبة بيتي فور مشكل صغير 765 جرام: 125 جنيهًا.

سعر علبة بيتي فور مشكل كبير: 1.25 كيلو: 195 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في كينج سويت

سعر كيلو بيتي فور مشكل: 100 جنيه.

سعر كيلو بيتي فور لوكس: 130 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في ديوكس

سعر علبة بيتي فور: 150 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في إكسيبشن

سعر كيلو بيتي فور لوكس: 121 جنيهًا.

سعر نصف كيلو بيتي فور لوكس: 61 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور سبيشيال: 155 جنيهًا.

سعر بيتي فور سبيشيال صغير: 80 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في سيموندس

سعر علبة بيتي فور نصف كيلو: 95 جنيهًا.

أسعار البيتي فور في قويدر

سعر كيلو بيتي فور مكسرات فانيليا/ شيكولاتة: 140 جنيهًا.

سعر علبة بيتي فور مشكل: 120 جنيهًا

سعر علبة بيتي فور لوكس: 160 جنيهًا.