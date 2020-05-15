العثور على جثة أخصائي تمريض داخل غرفته بمستشفى العزل بالزقازيق

عثر العاملون بمبنى عزل حالات كورونا بمستشفى الباطنة بجامعة الزقازيق، على أخصائي تمريض متوفيا داخل غرفته بالمبنى.

وأوضحت الجامعة أنه تم العثور على جثة أخصائي تمريض يدعى "أ.ب.أ"، 29 عاماً، متوفي بفراشه داخل سكن هيئة التمريض بمبنى العزل بمستشفى الباطنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة والأمر قيد تحقيقات النيابة العامة.

ونعت جامعة الزقازيق وإدارة المستشفيات الجامعية وفاة أخصائي التمريض، داعين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.