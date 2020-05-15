شقيق الشهيد رامي حسنين: ظهوره في "الاختيار" قلب المواجع.. ووالده: مقدرتش اتفرج

ظهر الفنان أحمد صلاح حسني بمسلسل الاختيار، مجسدا لدور الشهيد البطل العقيد أركان حرب رامي حسنين، قائد الكتيبة 103 صاعقة بسيناء، الذي نال الشهادة وخلفه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي.

وعلق حسنين محمد حسنين، شقيق الشهيد البطل، على ظهور شقيقه بحلقة اليوم من المسلسل، سواء في المشاهد التي جسدها الفنان أحمد صلاح حسني أو المشاهد الحقيقية التي تمت إذاعتها للشهيد قبل استشهاده، قائلا إن ظهور شقيقه في المسلسل هو نوع من أنواع التكريم للشهيد البطل، على الرغم من أنه كان ظهورا قصيرا، مقارنة بما قدمه الشهيد البطل من بطولات وصولات وجولات في سيناء وخلال خدمته بالقوات المسلحة المصرية بشكل عام، ولكن نتفهم أن المسلسل قائم على الاختيار بين طريقين، وهو طريق الشهيد أحمد منسي والإرهابي هشام عشماوي، وننتظر عملا فنيا يجسد شخصية الشهيد رامي حسنين ببطولاته التي يعرفها الجميع.

وأضاف شقيق الشهيد: "مسلسل الاختيار مسلسل كبير جدا، وحرك مشاعر المصريين كلهم، ومشاعرهم الوطنية وقيمة عالية جدا، والشهيد البطل أحمد منسي قامة كبيرة ومن أبطال مصر الكبار والعظماء، والمسلسل ده حاجة محترمة جدا".

وأكد شقيق الشهيد على أن ظهور شقيقة بمسلسل "الاختيار" "قلّب علي المواجع والأحزان والذكريات والأحداث، واستعدت آخر مكاملة كلمته فيها 26/10، وبعدها استشهد في 29/10".

وعن المشهد الذي ظهر به شقيقه، قال حسنين: "كان مشهد صعب، والفنان أحمد صلاح حسني جسد الدور بشكل جيد، وهو أقرب للبنيان الجسدي لرامي، وقدر يوصل الرسالة المطلوبة، واختياره لتجسيد شخصية رامي حسنين اختيار موفق جدا، وانتهاء الحلقة بالمشهد الحقيقي لرامي كان أمرا جيدا جدا".

وتحدث حسنين عن شقيقه البطل الراحل: "رامي بجانب بنيانه القوي كان عنيفا في عمله جدا، واستطاع الحصول على المركز الأول بالرماية بالقوات المسلحة 3 سنوات على التوالي، وهو الإنجاز الصعب تحقيقه.. رامي كان بيعشق سلاحه وكان بيعتبره حتة منه ومكانش بيعتبره مجرد حديدة وخلاص".

فيما قال محمد حسنين، والد الشهيد البطل رامي حسنين: "مقدرتش أتفرج وأشوف المسلسل وأنا كان عندي الأصل.. إزاي كنت هتفرج على الصورة وأنا كان عندي الأصل كله؟".

وأضاف حسنين: "الشهيد أحمد منسي ابني، وكل الشهداء ولادي، ومنسي قال عن ابني (أستاذي ومعلمي)، وابني معروف ببطولته وكيانه وثقله بالقوات المسلحة المصرية، وأهل البيت من القوات المسلحة ورؤسائه وزملاؤه وعساكره شهدوا له بالبطولة، ويكفي حديث وزير الدفاع السابق صدقي صبحي عنه وعن بطولاته في أكثر من ندوة عسكرية".

وتابع والد الشهيد: "هنستنى عمل درامي عن رامي حسنين وعن إبراهيم الرفاعي وعبدالمنعم رياض وغيرهم من الأبطال الكبار، اللي تركوا أثر كبير بالقوات المسلحة المصرية".

وُلد الشهيد البطل العقيد رامى حسنين بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وهو متزوج ولديه طفلتان، هما نورسين ودارين، وتخرج في الكلية الحربية فى أول يوليو 1996 وانضم لسلاح المشاة وتخصص صاعقة ضمن الدفعة 90، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وتدرج فى المناصب العسكرية حتى شغل منصب قائد لكتيبة صاعقة، بعد عودته من العمل فى قوات حفظ السلام بالكونغو، وبدأ العمل فى سيناء أوائل عام 2015، بالتحديد في شهر فبراير.

فى 29 أكتوبر من العام 2016 استشهد رامى حسنين بعد استهداف موكبه بعبوات ناسفة على أرض سيناء الحبيبة، وحمل الشهيد صفات عظيمة كثيرة ومنها، الشجاعة والتفانى وحب الوطن، وخدمته لأهله وزملائه وجيرانه، وجنوده، قائدًا منذ الصغر، لا يهاب إلا الله، وعُرف الشهيد رامى حسنين بين أصدقائه بالكثير من الألقاب من بينها "إمام الشهداء" نظرًا لعطائه المستمر وغيرته على وطنه، كما عرف "بالأسد" نظرًا لدفاعه وقتاله المستميت حفاظًا على تراب بلده ضد كل من يحاول تدنيسه أو العبث به.

وكان الشهيد البطل دائمًا ما يروى أنهم يحافظون على دماء الأبرياء فى شمال سيناء، ويعملون على تحري الدقة مع العناصر الإرهابية والمتطرفة، كما عُرف بحفظه للقرآن الكريم وتوجيه النصيحة الحسنة إلى كل من خالفه الرأى.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.