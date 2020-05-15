طبيب: ضعف مناعة مريض السكر يجعله عرضة للإصابة بـ كورونا

أظهرت إحصائيات أن ربع الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا كانوا مصابين بمرض السكري، حسبما نقل موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطاني عن مسؤولين.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إنه من بين 22332 شخصا توفوا منذ 31 مارس الماضي، 5873، بنسبة 26% منهم يعانون من مرض السكري، دون أن يكشف عن نوع الإصابة بالمرض لدى المتوفين بكورونا. ما طرح التساؤل حول علاقة وفيات كورونا بمرضى السكر، وهل هناك تفسير علمي لذلك؟

وقال الدكتور حسني سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، إن مرضى السكر عرضة للإصابة بالعديد من الفيروسات والأوبئة، وذلك لأن المرض يضعف من مناعتهم، فيجعل أجسامهم تستقبل أي فيروس دون مقاومة ملائمة لطرده.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن" أن الإحصائية قائمة على تفسير علمي سليم، كما أن السكر ليس وحده فقط من يزيد من احتمالية الوفاة لكورونا، بل أيضًا السمنة لأنها تصعب من عملية التنفس بأريحية، بالإضافة للتدخين الذي يضيق من التنفس السليم، ما يحتم على المدخن ترك هذه العادة فورًا.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أنه على الرغم من سلامة هذه الإحصائية علميًا، ولكنها كي يتم اعتمادها يجب أن تطبق على نطاق واسع، وليس في بريطانيا فقط، وذلك عن طريق عمل دراسات على أكثر من شخص من دول مختلفة.

وتابع: "مريض السكر أكثر عرضه للإصابة بكورونا وغيره من الفيروسات، ولكن مسألة الوفاة من عدمها تعتمد على مدى خطورة انتشار الوباء في جسد المصاب وتوقيت اكتشافه وطريقة علاجه".