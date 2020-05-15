غلق وتشميع عدد من المحال والمقاهي بالزقازيق لمخالفتهم قرار الحظر

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، غلق عدد من المحال والمقاهي لمخالفتهم قرار الحظر الذي اصدره مجلس الوزراء لتحاشي انتشار فيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالغلق قبل توقيتات الحظر وأثناء المرور تم غلق وتشميع محل لبيع الأدوات الكهربائيه بقرية بنايوس.

كما تم تشميع عدد من المحال التجارية والمقاهي المخالفة بقرية النخاس، بالإضافة الى غلق ستوديو تصوير يعمل بعد توقيتات الحظر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المحال التجارية غير الملتزمين بقرار رئيس مجلس الوزراء.