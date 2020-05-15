الجندي: الإرهابيون يحرفون كلام ابن تيمية مثلما فعلوا بكتاب الله

أكد الشيخ خالد الجندي، ضرورة احترام العلماء، لكن دون تقديس: "نحترم العلماء ولا نقدسهم، ونحترم التراث ولانعبده من دون الله ونقر للإمام البخاري أنه أمير المؤمنين في علم الحديث وأصح كتاب بعد كتاب الله ولكن ننتقد بعض الأحاديث، لأن القرآن فقط هو الذي لايأتيه الباطل من بيد يديه ولا من خلفه".

وتابع الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "DMC"، أن كل إنسان له ماله وعليه ماعليه، وكل إنسان عدا النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه ويرد، ولذلك الإمام ابن تيمية لانقبل كل كلامه ولانرفض كل كلامه.

واستكمل الجندي أن ما يزعج هو تصفية حسابات لانعلم عنها شيئا، مشيرا إلى أن الإمام ابن تيمية ليس له ذنب في استغلال كلمته خطأ، بدليل أن الإرهابيين يستغلون القرآن الكريم نفسه ويحورون كلام الله، ويحرفون معانيه، مثلما فعلوا مع كلام ابن تيمية، فهل نلغي القرآن الكريم أيضا؟ أم نقول إن القرآن الكريم به أخطاء؟: "الإرهابيون يريدون منا إنكار تراثنا وجذورنا.. عيب.. اللي بيحصل ده اسمع عيب".