الحلقة 22 من "حب عمري".. تظهر براءة عيسى من تهمة قتل ياسر

صراع بين القلب والعقل دار في ذهن وكيل النيابة وليد (شريف عمر)، والذي يتولى التحقيق في قضية عيسى (هيثم شاكر)، ليفضل في النهاية قلبه ويصر على الانتقام من عيسى في أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل حب عمري.

ملخص الحلقة 22 من مسلسل حب عمري

بدأت أحداث الحلقة بتلقي وليد ظرف من مجهول يحتوي على صور تجمع بين ياسر(محمد عادل) ونعيم (أحمد كرارة) وتاريخ العدواة فيما بينهم.

وتنعقد محكمة عيسى، ويصر وليد على إدانته، إلا أن سالم المحامي (شريف أبو هميلة) يقول للمحكمة إن المسدس الذي ارتكبت به الجريمة غير موجود ولا وجود لبصمات عيسى عليه كأدلة إدانة وحتى كاميرات المراقبة لم تكشف وجوده في المكان، بالإضافة لعدم تواجد شهود عليه.

يستدعي سالم، سلمى (نسمة بهي) شقيقة وليد والتي تعمل سكرتيرة بشركة ياسر، ويسألها عن الحوار الذي دار بين ياسر وعيسى وتهديده بالقتل. وتخبرهم بأن عيسى جاء لياسر قبل الفرح بنحو ثلاثة أيام وتشاجر معه، وأنه أخبر ياسر بأن سارة تحبه هو ولن يأخذها منه ولن يتزوجها طالما هو على قيد الحياة، ولكنه لم يهدده بالقتل.

وأكد سالم للقاضي أن النيابة لم تحاول أن تسدعي أطراف القضية الأخرون، وتؤجل الجلسة لحين استيفاء النيابة تحقيقاتها على النحو المطلوب.ويقع وليد في مشكلة بعد مواجهة مديره له بالصور التي تم إرسالها إليه، وأنه تعمد إغفال المتهمين الأخرين من أجل الانتقام من عيسى.

يقترح وسيم (تامر فرج) على مريم (هاجر الشرنوبي) الزواج في السر، لضمان عدم معرفة داليا (ديانا هشام)، وترفض مريم ذلك الحل لأنها لا تريد أن تكون زوجة في السر.

ويستدعي وليد، نعيم لمواجهته بالصور التي جمعت بينه وبين زوجة ناصر (باسم شريف) الذي قتله وخرج من قضيته براءة. وتكتشف مريم أنها حامل وتعرف والدتها (حنان سليمان)بذلك، لتذهب إلى وسيم ليضع حلا لهذه المشكلة.وتحكم المحكمة ببراءة عيسى من تهمة قتل ياسر، ليستعيد حريته مجددا بفضل رانيا (منة فضالي) التي أصرت على الدفاع عنه لأخر لحظة .

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض المسلسل

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.