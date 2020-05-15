إخماد حريق داخل مطعم شهير في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق شب داخل أحد المطاعم الشهيرة، في كفر الزيات، بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في أحد مطعم الكبابجي، في كفر الزيات، وتم الدفع على الفور بـ 5 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على النيران قبل امتداها للمناطق المجاورة، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، واتي قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات الواقعة، وتحديد قيمة الخسائر.