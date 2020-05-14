حريق هائل بمعارض كلنا واحد بشارع البحر بالمحلة إثر ماس كهربائي

شهد شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، اندلاع حريق هائل بمعارض "كلنا واحد" إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بـ3 سيارات مطافىء وتم إخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بخيمة معارض "كلنا واحد" التابعة لمديرية أمن الغربية إثر حدوث ماس كهربائي.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ3 سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف .

وأفاد شهود عيان بأن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجئ والتهامه لمحتويات 8 باكيات كاملة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.