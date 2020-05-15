توفيت أثناء تصوير "الاختيار".. أول صورة لمحمود حافظ مع والدته

نشر الفنان محمود حافظ صورة تجمعه بوالدته الراحلة وأشقائه في مرحلة الطفولة، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

وعلق حافظ علي الصورة قائلاً: "ربنا يرحم أمي ويبارك في اخواتي يا رب".

يذكر أن محمود حافظ تلقي نبأ وفاة والدته أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "الاختيار".

ومسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم آسر ياسين، إياد نصار، محمد رجب، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني وغيرهم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.