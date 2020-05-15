عائلة "تيمون وبومبا" تستعد لدورة "الكرنب" في الحلقة 22 من رجالة البيت

شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل رجالة البيت، صراعا كبيرا بين عائلة عم عيد والد تيمون وبومبا وصديقه على دورة الكرنب بعدما يكتشف "تيمون وبومبا" حقيقة عم عيد.

وتبدأ الحلقة بأن يقرر عم عيد والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد أن ينتقل إلى الكفر الذي كان يعيش فيه، ويصطحب معه العائلة بالكامل، ويقابل بالصدفة صديقه هناك، والذي لديه عائلة تشبه طبق الأصل عائلة "تيمون وبومبا".

يبدأ صديق عم عيد بإحراجه أمام عائلته ويقول عن العديد من المواقف المختلفة المحرجة لوالد تيمون في الكفر ومن ضمنها خسارة عائلة عم عيد لدورة "الكرنب" أحد الدورات التي تُقام في الكفر، ويقرر "تيمون وبومبا" والذي يجسد دورهما كلا من أحمد فهمي وأكرم حسني الاستعداد من أجل خوض الدورة والفوز بها من جديد لرفع رأس عائلتهما.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.