تيمون وبومبا "كلاب" في الحلقة 21 من مسلسل رجالة البيت

شهدت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل رجالة البيت تجسيد "تيمون وبومبا" بطلا المسلسل كلاب خلال أحداث الحلقة في واحدة من المشاهد الغريبة التي تقمصها كلاهما من أجل جني المال.

وتبدأ احداث الحلقة الـ 21، بأن يخطف "بومبا" والذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، صديقه "تيمون" والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي، ليعرفه أنه أصبح عند أشخاص أغنياء بعدما تخلى عنه وتركه بعدما تحول إلى كلب ومن ثم يطرده.

يقرر "تيمون" أن يتقمص الكلب ويتعرف على صاحبة المكان الذي يجلس فيه "بومبا" من أجل أن يكون بجانبه ويحصل على المال من وراء تلك السيدة، في عدد من المشاهد الكوميدية المختلفة أثناء تجسيد كلا من "تيمون وبومبا" الكلاب.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.