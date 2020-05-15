مسنة تتعافى من كورونا بعد شهر علاج.. وتدعو للأطقم الطبية المصرية

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان عبر فيس بوك، رسالة من الحاجة أميرة محمد مرعي، صاحبة الـ60 سنة، للطاقم الطبى من داخل مستشفى العزل، بعد شهر من العلاج من فيروس كورونا.

وأكدت الحاجة أميرة، أنها تلقت خدمة تامة بالمستشفى، "الله يرضى عليهم، وتلقيت خدمة تامة من الدكاترة والممرضات الله يرضى عليهم ويخليهم لأهاليهم، والأكل كويس والمكان كويس ومفيش حد قصر معايا، والدكاترة كانوا بيأكلوني وجابولي كباب وسلطة وطحينة اللي طلبتهم".

وكان يبدو من لهج السيدة، أنها غير مصرية، وتنتمي لإحدى الدول العربية، وسألها الطبيب، ما إذا كانت ستتواصل معهم وتسأل عنهم حينما تغادر، فقالت له: "أيوا.. حط رقمك في الجوال".