وكيل "صحة الشرقية" يتفقد مستشفى العزل بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى العزل بقرية شيبة بمركز الزقازيق، والتي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، لعزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد 'كوفيد 19".

وتابع وكيل الوزارة انتظام سير العمل، وتوفير أي احتياجات لاستكمال العمل بكفاءة عالية، والتأكد من إتباع كافة سياسات مكافحة العدوي للفريق الطبي، وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بشكل مستمر يومياً وبطريقة آمنة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال الظروف الراهنة.

كما قام وكيل الوزارة بمناقشة خطة العمل مع الفريق الطبي، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وبروتوكول العلاج للحالات الإيجابية، والحالات التي تحولت من إيجابية إلي سلبية.

كما قام بالتأكد من توافر المخزون الكافي من المستلزمات الوقائية، مشدداً علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.