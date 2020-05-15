جامعة الزقازيق: ملتزمون بالإجراءات الوقائية داخل مستشفى العزل

أكد دكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حريصة منذ بدء أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد، على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية والإجراءات اللازمة من خلال تطبيق كافة التعليمات الموصى بها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والتي تضمن سلامة الفرق الطبية والحد من انتشار الفيروس.

وأشار "عثمان"، إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لمعاونة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة، بالإضافة إلى تجهيز عدد من المستشفيات ومباني المدينة الجامعية بما يتلائم مع اشتراطات مستشفيات العزل.

وأوضح دكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن التعليمات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الفريق الطبى المخالط للحالات داخل مبنى العزل توصي بعدم ضرورة عزل الفريق الطبى داخل مبانى العزل أثناء أو بعد العمل.

وتابع أن مبنى الباطنة للعزل هو مبنى عناية مركزة به كافة التجهيزات الطبية المواكبة لشروط مكافحة العدوى، فى حين أن هناك دولاً متقدمة تنشئ أماكن عزل فى مراكز مؤتمرات ونزل شباب ومبانى حكومية وحتى على هيئة مخيمات فى بعض الأحيان.

وأضاف "عبدالسلام"، أن تخصيص مكان للعزل داخل المستشفيات الجامعية هو واجب وطنى تفرضه المرحلة الراهنة، وأن الطاقم الطبى المكلف بالعمل داخل المبنى، هم أفراد قبلوا تحمل المسئولية فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد إيماناً منهم برسالتهم النبيلة.