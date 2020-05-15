"عفرتو" يكشف كواليس دوره بـ"الاختيار": جلست مع زملاء تهامي في الجيش حتى أجسد شخصيته

ظهر الفنان الشاب إسلام محمد الشريف، الشهير بـ"عفروتو"، اليوم في مسلسل الاختيار، مجسدا لدور العسكري محمد تهامي، أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة، وأبطال حادث كمين البرث، من اللذين كُتب لهم النجاة من الحادث.

سعيد بتجسيدي لدور عسكري بطل

وكشف عفروتو عن كواليس دوره بمسلسل الاختيار، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قائلا إن من رشحه للدور هو مخرج الاختيار، الدكتور بيتر ميمي، موضحا أنه يلعب دور العسكري محمد تهامي، وهو عسكري ممن نجوا من حادث كمين البرث.

وأضاف عفروتو أنه سعد كثيرا حينما تم ترشيحه للدور، وتابع:"شرف كبير ليا ألعب دور بطل من أبطال القوات المسلحة"، شارحا أن الدكتور بيتر ميمي جلس معه وكشف له طبيعة الدور الذي سيلعبه بالمسلسل وتحدث معه عن تفاصيل حياة شخصية العسكري تهامي.

الشغل مع بيتر ميمي ممتع جدا.. وهو من أطيب الشخصيات

وتحدث عفروتو عن الشخصية التي يجسدها، قائلا: "العسكري تهامي أصيب بطلقة في كتفه أثناء معركة البرث أفسدت عصب كتفه وفقد وعيه على الفور"، وأضاف أن شخصية تهامي بنيانه الجسماني كان قريب من بنياني الجسماني، ولكن لم التقي به شخصيا، وجلست من اثنين من زملائه العساكر الناجين من الحادث أيضا، وهما من قاما بالحديث معي، ورواية تفاصيل شخصية تهامي زميلهما وكيف كان يتعامل مع زملائه وشخصيته بالكتيبة وخارج الكتيبة.

وأعرب عفروتو أنه يشعر بالفخر بمشاركته بعمل وطني كبير مثل مسلسل الاختيار حتى لو كان بمشاهد قليلة، كاشفا عن مشاركته مع المخرج بيتر ميمي في مسلسل "كلبش 2"، وفيلم "القرد بيتكلم"، مؤكدا على أن العمل مع المخرج بيتر ميمي ممتع جدا، بالإضافة إلى سماته الشخصية الجيدة، مضيفا: "حد محترم جدا وبيحترم شغله ومجتهد جدا وأطيب حد تعاملت معه في الوسط الفني".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.