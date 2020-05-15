مسلسل ليالينا 80 الحلقة 22.. زواج بدرية من مرتضى وهشام يواصل اختبائه

يقابل هشام "إياد نصار" في الحلقة 22 من مسلسل ليالينا 80، أحد زملائه في العمل، ويطلب مساعدته في إيجاد الأموال الضائعة، وإنقاذه من تهديد رؤساءه له ولأسرته، اختباء ثم يختبأ في شقة صغيرة، ويبحث عن رياض صديقه في العمل، بسبب شكوكه حوله، بتسببه في الحادث طمعا في الأموال.

تتزوج بدرية (نهى عابدين) من مرتضى (محمد رزق)، وتشهد الحلقة مظاهر استقبال عيد الفطر في الثمانينيات، في المنازل والمحال والشوارع، وفي حفل كبير بالحارة، وتزامنا مع موسم العيد، تزوجت الإبنة الكبرى لرقية في حفل شهد مظاهر البهجة والسعادة على الجميع.

يترك جلال "خالد الصاوي" منزله بعد طلاق هشام ومريم "عادة عادل"، وذهابه للمكوث مع ابنته بعد طلاقها من زوجها مرتضى، مع توسلات جميلة لعمها جلال بعدم ترك البيت.

وتحاول مريم، مسايرة حياتها بشكل طبيعي بعد الطلاق، لكن يظل أفراد عمل طليقها المشبوه، يطاردونها للوصول اليه.

مسلسل "ليالينا 80"

يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحاً، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.