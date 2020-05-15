النيابة تصدر قرارا بحقه خلال ساعات.. تفاصيل اتهام أحمد فلوكس بالاعتداء على فرد أمن 

كشفت مصادر أمنية القصة الكاملة لواقعة الاتهامات المتبادلة بين الفنان أحمد فلوكس، وفرد أمن خاص ومكلف بحراسة كمبوند خاص بمدينة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرت المصادر، أن بداية الواقعة بتوجه فرد أمن يعمل فى حراسة كمبوند، لقسم شرطة الشيخ زايد أول، يتهم فيه الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب والسباب والشتائم، وقدم للجهات الأمنية فيديو يحمل تفاصيل من الواقعة.

وعقب تلقي البلاغ انتقل فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان البلاغ، وفحصت الكاميرات التى رصدت تفاصيل الواقعة، وتحفظت القوات عليها.

واستمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا أن الفنان فلوكس تعدى على زميلهم بالضرب والسباب والشتائم، بعد أن منعه من دخول الكمبوند نظرا لأنه ليس من السكان، وعندما أخبره بانه داخل لصديقه طلب منه أن يتصل بصديقه حتى يسمح له بالدخول إلا أن فلوكس رفض وحصلت مشادة بينهما تطورت إلى تشابك.

وشرحت المصادر أنه في حوالى الساعة الخامسة مساء اليوم، حضر فلوكس لقسم الشرطة لتقديم بلاغ يتهم فيه فرد الأمن بالاعتداء عليه بالضرب والسباب والشتائم، وحررت القوات المحضر وتحفظت على فلوكس وتم التحفظ أيضا على فرد الأمن وعرضهما على النيابة لسماع أقوالهم كمتهمين ومجني عليهما في الاتهامات المتبادلة بينهما.

ومثل الفنان أحمد فلوكس، أمام النيابة العامة، وبدأت في التحقيق معه لاتهامه بالتعدي بالسباب والضرب على فرد أمن كمبوند خاص بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، بعد أن قام فرد الأمن بمنعه من الدخول، لكونه ليس من سكان الكمبوند، وايضا سوف تستمع النيابة كمجنى عليه فى البلاغ المقدم منه ضد فرد الامن.

كما مثل فرد الأمن امام النيابة لسماع أقواله كمجنى عليه فى البلاغ المقدم منه ومتهما فى البلاغ المقدم ضده.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة انتهت من سماع أقوال فرد الأمن مقدم البلاغ، ومن المقرر صدور قرار بشأن الفنان فلوكس خلال الساعات القليلة المقبلة.