سناء منصور: معظم الفنانين الحالين تربيتي

قالت الإعلامية سناء منصور، إن أغلب العاملين في القطاع الفني هذه الأيام بمثابة أبنائها وتربيتها منذ الفضائية المصرية، على سبيل المثال أحمد حلمي، وداليا البحيري، وسامح عبدالعزيز، وإسماعيل فاروق، وتامر بسيوني، "كلهم يُعتبروا أولادي منذ عملي في الفضائية المصرية".

وعبرت "منصور"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، عن سعادتها الكبيرة بنجاح أولادها في الأعمال الفنية المختلفة، لافتة إلى أنها تعتز جدا بلقبها كإذاعية وليس إعلامية حيث إن لقب إذاعي يتعلق أكثر بالإذاعة والتلفزيون فقط، ولا يشمل المهن الأخرى المتعلقة بالإعلام.

من ناحية أخرى، روت الإذاعية كواليس موقف جمعها بإحدى الإذاعيات الكبار، "قولت لإحدى الإذاعيات الكبار إن طبقة صوتها مرتفعة وقد تزعج المستمعين، ونصحتها بأن تتحدث خلف الميكروفون من طبقة مختلفة غير الطبقة التي تتحدث منها، ولكنها رفضت ذلك واعتبرت ذلك تدخلا غير مقبول في عملها".