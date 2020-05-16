عاجل.. ابنة عضو مجلس "مريم القطرية" ببورسعيد تنفي صلاة والدها بالمسجد: الكاميرات تثبت

نفت عبير النجار، إبنة سيد النجار، عضو مجلس إدارة مسجد مريم القطرية بحي المناخ في بورسعيد المصاب بفيروس كورونا هو وزوجته وثلاثة من أبنائه، صلاة والدها وإمامته لعدد من المصلين في المسجد.

وقالت في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، إن أسرتها بالكامل في الحجر الصحي، بعدما تبين إصابة والدها ووالدتها وأشقائها الثلاثة، مؤكدة أنه لا يوجد مخالطين للأسرة.

وأضافت أن كاميرات المراقبة داخل وخارج المسجد هى ما تثبت حقيقة كلامها، مناشدة بالدعاء لأسرتها ووالدتها التي دخلت في حالة حرجة.

وحذرت من الانسياق وراء شائعات مضللة اعتبرتها تستهدف النيل من والدها وأسرتها.

كانت مديرية الصحة ببورسعيد أعلنت يوم الأربعاء الماضي إصابة 7 أشخاص من بين 28 حالة اشتباه، وتبين أن المصابين بينهم أربعة من أسرة واحدة: وهم "سيد.أ" 54 بشارع عدلى والزاوية بحى المناخ وإصابة، أبنائه 17 سنة و24 سنة، و21 سنة، وإصابة آخرين شابين ٢٦ عام مقيم بمساكن خالد بن الوليد، و٢٨ عاما مقيم مساكن الإسراء، و سيدة تبلغ من العمر ٤٥ عاما مقيمة عمارات التوفيق بمدينة نصر القاهرة.

كانت مديرية أوقاف بورسعيد برئاسة الشيخ صفوت نظير، وكيل الوزارة، أكدت أن الأئمة وجميع العاملين بمديرية أوقاف بورسعيد خالين تماما من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لمديرية الأوقاف، منذ قليل، أنه لا صحة لإصابة إمام مسجد مريم القطرية بحي المناخ، موضحة أن المصاب هو عضو مجلس إدارة المسجد وعائلته زوجته وأبناءه الثلاثة بعد عودتهم من رأس البر.

وأشار بيان المديرية إلى أن المسجد مغلق ولم يتم الصلاة فيه كما لم يدخله عضو مجلس إدارة المسجد بعد قرار إغلاق المساجد.

وشدد البيان على أن المديرية ملتزمة بجميع تعليمات الوزارة بخصوص غلق المساجد والزوايا في الجمع والجماعات ودعا البيان أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وصرح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأن إمام أحد المساجد في بورسعيد، وعضو مجلس إدارته صلى بـ20 آخرين جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا رغم تحذيرات الأمن من إغلاق المساجد.

وأوضح أن مجموعات الترصد بمديرية الصحة بتقوم بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلوا خلف عضو مجلس إدارة المسجد.