البحث عن 20 شخصا صلوا سرا وراء إمام مصاب بكورونا في بورسعيد

تبحث مديرتا الأمن والصحة ببورسعيد عن 20 شخصا صلوا مع إمام مسجد مريم القطرية بحي المناخ سرا وأصيب الأمام وأسرته بفيروس كورونا، بعد إعلان إصابته وتردد إقامته للصلاة سرا داخل المسجد.

وصرح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأن إمام أحد المساجد في بورسعيد، وعضو مجلس إدارته صلى بـ20 آخرين جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا رغم تحذيرات الأمن من إغلاق المساجد.

وأوضح أن مجموعات الترصد بمديرية الصحة بتقوم بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلوا خلف عضو مجلس إدارة المسجد.

كما وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستكمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية لأطقم العمل داخل المدينة الشبابية التى تم تخصيصها لعزل مصابى كورونا في غضون الأيام المقبلة لتكون جاهزة لاستقبال حالات العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمدينة الشبابية مع أطقم أطباء وتمريض الذين سيبدأون العمل بها مع بدء التشغيل.

وشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تكفل سلامة العاملين بالمدينة من الأجهزة الطبية والإدارية علاوة على اتخاذ الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة بكل دقة لرعاية المرضي والحالات التي سيتم استقبالها بالمدينة.

وأكد أن هناك متابعة يومية لسير العمل بالمدينة كما وجه أجهزة المحافظة باستمرار أعمال النظافة والتعقيم والتطهير في محيط المدينة بشكل يومي علي مدار الساعة.

وأشاد المحافظ بالتعاون البناء بين المحافظة ووزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في توفير الاحتياجات بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة لمواجهة تداعيات الموقف الحالي.