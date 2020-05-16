دنيا: دوري في البرنس حظى بردود فعل إيجابية.. وابتعدت خلال الفترة الماضية بسبب وفاة والدتي

قالت الفنانة دنيا، ممثلة دور شيماء في مسلسل البرنس، إن دورها في مسلسل البرنس، حظى بردود فعل إيجابية من عدد كبير من المواطنين، لكنها انشغلت خلال الفترة الماضية بوفاة والدتها: "كان نفسي أمي تتابع معايا ردود فعل الناس عن دوري، بس وفاتها حال دون حدوث ذلك".

وأضافت "دنيا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من المشاهد التي كانت تتحدث فيها مع زوجها الأول في العمل، أحمد زاهر، أثارت حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى روجوها عبر السوشيال ميديا: "بعض الجمل أثرت في الناس، وعملوا منها كوميكس على مواقع السوشيال ميديا".