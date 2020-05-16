وزير السياحة: منع الجاكوزي والمساج وحمام البخار في الفنادق عند العودة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن الأندية الصحية في الفنادق التي ستحصل على تراخيص للعمل واستقبال الزائرين خلال الفترة المقبلة لن تحتوي على "سونة أو حمامات بخار أو مساج أو جاكوزي"، كما أن صالات "الجيم" سيتم فتحها الفترة المقبلة باشتراطات معينة، حيث سيتم تعقيمها كل ساعة .

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، الذي يُعرض بشكل استثنائي في رمضان على شاشة "Extra news"، أن كل جهاز في صالة "جيم" يستخدمه النزيل سيتم تعقيمه بعد الانتهاء منه، كما أن حمامات السباحة سيتم افتتاحها أيضًا بنسب كلور معينة، والكراسي التي توضع على الشواطئ أو حمامات السباحة سيتم التباعد بينها بمسافة متر أو مترين.

وتابع أن المطعم في الفندق بدل ما يحتوي على 100 طاولة طعام، سوف تكون 50 فقط، وبدل ما يكون حول كل واحدة 12 كرسي، سوف تكون 4 فقط، وبدل ما المطبخ يقف فيه 16 شخصا، سوف يكون 8 فقط.