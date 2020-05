وزير السياحة يستعين بـ طارق حسني وساندرا فريد مساعدين له

فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوى الخبرة سعيا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرار بالاستعانة بكل من الأستاذ طارق حسني للعمل مستشارا للوزير للدراسات الاستراتيجية والتسويق، والأستاذة ساندرا فريد للعمل مستشارا اقتصاديا للوزير.

يذكر أن طارق حسني حاصل على بكالوريوس إدارة الاعمال من الجامعة الامريكية بالقاهرة ودرجة الماجستير في الإعلام والاتصالات من جامعة London School of Economics and Political Science بلندن، بالإضافة الي حصوله علي العديد من شهادات التدريب المتخصصة في التسويق والإدارة؛ من أهمها شهادة ال Commercial Excellence من جامعة IMD In Lausanne Switzerland .

مارس حياته المهنية في عدد من اهم شركات التسويق العالمية حيث تدرج بالعديد من الوظائف القيادية بها منها شركة بيبسي و فودافون حيث ساهم في حصول شركة ڤودافون علي الحصة التسويقية الكبري في سوق شركات المحمول لأول مرة في تاريخها، كما تم اختياره احد افضل ٤٠ مدير تسويق في الخليج عام ٢٠١٦. و يرأس حاليا شركة إقليمية رقمية جديدة.

أما ساندرا فريد فهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الامريكية بالقاهرة، وماجستير في الاقتصاد من جامعة ماربورج بألمانيا، كما كانت ضمن فريق الاقتصاديين اللذين شاركوا في وضع الخطة الاقتصادية لمشروع محور قناة السويس ضمن تحالف دار الهندسة، وقامت بتقديم مقترح لثلاثة بنود اقتصادية للجنة الخمسين لوضع الدستور، وشريك مؤسس لشركة اكيومن للاستشارات التي تم تكليفها بوضع إستراتيجية تصدير الصناعات الغذائية 2018-2023 من قبل وزارة التجارة والصناعة، وكُلفت بتقيم مؤشرات رؤية مصر 2030 بعد مرور سنة على اطلاقها من قبل وزارة التخطيط. ، كما عملت على وضع آلية لتقليل الهجرة الغير شرعية في المدن السياحية عن طريق تدريب الشباب لدخول سوق العمل في قطاع السياحة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة

حضر الجولة السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والسيد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، والسيد تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

وقام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي و منطقة الشاطئ.

وقد استمع الوزير من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد ايضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأضاف أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.