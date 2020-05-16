وزير السياحة يكشف بعض الاشتراطات لعودة عمل الفنادق: "مش من تأليفنا"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إنه سيتم تعقيم حقائب النزلاء عند دخولهم الفنادق، وكذلك تعقيم الزائرين، وقياس لهم درجات الحرارة، وتعقيم كل الغرف قبل دخول النزلاء إليها، "لما الزائر يدخل الفندق، يكون الأبلكيشن مليان عبر الانترنت، ويوقع فقط بقلم، وبعد الانتهاء من التوقيع، يتم رمي القلم في سلة القمامة، ويأخذ مفتاحه ويدخل الغرفة".

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض بشكل استثنائي على شاشة "extra news"، أن المنيو الخاص بالأطعمة، سيكون عبارة عن ورق، يتم فيه الشخص بوضع علامه على ما يريد تناوله، ويجري إلغاء البوفيه المفتوح، منعًا للتزاحم، "مش هينفع بوفيه مفتوح الفترة اللي جاية خالص، هياخد الأكل ويتناوله بالغرفة".

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن الهاوس كيبنج، سيقوم بتنظيف الغرفة بشكل مستمر، "الملاية اللي هيشلها من الغرفة هينكتب عليها رقم الغرفة، وبعد غسلها هتعود مرة أخرى لنفس الغرفة، لتفادي مرور الملاية الواحدة لأكثر من غرفة، وهنمنع الفوط على حمامات السباحة والشواطئ، الاشتراطات دي مش أحنا مألفينها، وسيتم العمل بها في الدول الأخرى".