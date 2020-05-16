الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: كورونا ارتبط مؤخرا بأمراض مصاحبة

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروربية الشرق أوسطية، إن الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، لم تفرق بين صغير أو كبير أو شاب، الجميع سواسية أمام ذلك الفيروس القاتل، وهو ما دفع عدد من المراكز البحثية، لبحث أسباب إصابة الأطفال والشباب بالفيروس، دون رادع مناعي من شأنه الحيلولة دون الإصابة بالفيروس.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البيان الصحفي من منظمة الصحة العالمية، دائما ما يتحدث بأن عدد من توفي بالفيروس، كان يصاحبه أمراض أخرى، وأنه ومع احتلال الفيروس لجسد الشخص السليم، يبكر ظهور أعراض من أمراض مصاحبة، مثل ضيق التنفس أو متلازمة لدى الشخص، أو أيا من الأمراض التي من الممكن أن تتفاعل مع الفيروس، وتساعد في وفاة الشخص.

وأوضح أن هناك عدد كبير من المرضى في الدول الأوروبية، يقوموا بالعلاج من الفيروس في منازلهم، دون الذهاب إلى المستشفيات، لتحقيق الحجر الصحي عليهم: "النسبة وصلت لـ85% من المصابين، اللي بيتعالجوا في بيوتهم، وأنا بتابع من 95% من حالات الإصابة عبر الهاتف في منازلهم".

وأكد أن فيروس كورونا، ارتبط مؤخرا بعدد من الأمراض المصاحبة، التي قد يصاب بها فئة عمريه بعينها، مثل وفاة أول شخص في فرنسا، جراء إصابته بمتلازمة كواساكي: "الفيروس بيساعد على إحداث مضاعفات سريعة على المصابين".

وأشار إلى أن الفترة المقبلة، ستبدأ عدد من الدول من فتح بعض مجالاتها، لعدم توقف عجلة الاقتصاد، كما حدث مؤخرا وللاستمرار الحياة: "الفترة دي بنسميها الفترة الثانية وبدأت في 4 مايو الجاري، يجب انتظار مرور 14 يوم عليها، لتقييمها إما بزيادة أعداد الإصابات، أو ثبوتها أو قلتها".

وتابع: "مع بداية الإجراءات يجب على الجميع التعايش مع الفيروس، مع المحافظة على مساحة مناسبة بين الشخص وآخر، لعدم انتقال الفيروس، ولو حد شعر بوجود إصابة عليه التزام بيته 5 أيام، قبل استمرار العمل مرة أخرى".