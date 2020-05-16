وزير الآثار يكشف موعد استعداد مصر لاستقبال السياحة الخارجية

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن الموعد التي قد تستطيع فيه الدولة المصرية، استقبال السائحين من الخارج، موضحا أنه تلقى هذا السؤال من 20 سفير للدول التي تُعد مصدرة للسياحة إلى مصر، وكان رده عليهم، أن ذلك مرتبط بشيئين، وهما انضباط الأرقام ومعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر، والتزام الفنادق بالضوابط خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض بشكل استثنائي على شاشة "Extra news": "احنا عاوزين لما السياحة ترجع، ترجع بشكل قوي ومتحضر، بحيث لا تأتي بنتيجة سلبية، ونفس الحكاية بالنسبة للسياحة الداخلية"، موضحًا أن السياحة الداخلية لم تُفتح اليوم، والدليل على ذلك أن الـ10 فنادق الذين اجتازوا الضوابط، لم يتم إعطائهم تصاريح حتى الآن.

وتابع: "سألت الفنادق عن نسبة الحجوزات اللي عندهم أول ما يفتحوا، قالوا فيه ناس حاجزة نسبتهم من 18% لـ25%، وهي أعلى نسبة مسموح بها، وفيه فنادق طالبين أكتر من كده بس احنا نجرب الأول أول فترة بـ25%، وأول حجوزات يوم 21 و22 وهي قبل إجازة العيد".

وواصل: "محدش يروح يحجز في أوتيل أو يدفع فلوس إلا لما يتأكد أن الأوتيل ده معاه رخصة تشغيل، ولازم الفندق يبعت نسخة من الترخيص للعميل، واحنا هنحاول في الإعلام نقول أسماء الفنادق اللي حصلت على الشهادة، عشان محدش يحتال على الناس".