عاجل.. هطول أمطار على مكة المكرمة (صور وفيديو)

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، محملة بزخات من البرد، على محافظة "الليث" السعودية، والمراكز التابعة لها.

ونشرت "واس"، عدة صور ترصد هطول الأمطار في مكة المكرمة، بينما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تتضمن برق ورعد وأمطار على مكة والكعبة ومناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية.

6 seconds, slow motion, today from makkah .

٦ ثواني، تصوير بطيء، اليوم من مكه . pic.twitter.com/rpdGnTZutv — Abdullah’. (@lizxs20) May 16, 2020

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الأمطار سالت إثرها الأودية والشعاب وأرتوت إثرها الأرض، داعية الله أن يجعلها سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.