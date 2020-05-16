يارب تنزاح غمة كورونا.. أبو بكر يسرد مباراة تخيلية بين الأهلي والزمالك

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن أمله الشديد في انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وعودة مباريات الدوري مرة أخرى، وعودة الجماهير لمشاهدة مباريات الأهلي والزمالك، مقدمًا تصورًا لمباراة تخيلية بين قطبي الكرة المصرية، وذلك خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض بشكل استثنائي، على شاشة "extra news".

وقال أبو بكر: "وحشني أشوف مباراة للأهلي والزمالك في مباراة ممتلئة بالجماهير، وحماس المدرجات.. والجميع في انتظار التشكيل.. تبدأ المباراة.. ثم هدف لرمضان صبحى، ثم التعادل للزمالك في مقص الشناوي، بأقدام مصطفى محمد، قبل أن يهدر مروان محسن ضربة جزاء للأهلي.. ويطلع مروان محسن، وينزل وليد سليمان، ويسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 90".

وتحدث الإعلامي عن ذكرى مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت لصالح المارد الأحمر بـ6 أهداف مقابل هدف واحد للقلعة البيضاء، معقبًا: "النهارد ده ذكرى مباراة 6/1 للأهلي منذ 18 سنة.. ربنا ما يقطعها عادة، وحشتني الكرة والرياضة ومباراة الأهلي والزمالك ليها طعم تانى.. وحشني شيكابالا ومصطفى فتحى ووليد سليمان ونجوم الأهلى.. أتمنى أن تزول تلك الغمة".