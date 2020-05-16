نائب مدير مستشفى حميات إمبابة عن كورونا: سيكون فيروس عادي في المستقبل

شدد الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى إذا كانت الحالة تسمح بذلك ولا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي.

وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض بشكل استثنائي على شاشة "Extra news"، أن فيروس كورونا يدخل على الدم وكرات الدم الحمراء ويتسبب في كسرها، وينتج عنه حديد يؤدى لجلطات في الرئتين وبالتالي يؤدى للوفاة السريعة.

وتابع: " بخاف من المريض اللي مش عليه أعراض، لأنه يعدى الناس كبار السن.. هؤلاء أخطر بكثير من الذين عليهم أعراض.. فيروس كورونا شرس وابن لذينا، كورونا بعد كدا هيبقى فيروس عادي في المستقبل".