نائب مدير حميات إمبابة: "مش كل واحد ييجي هنعمله مسحة كورونا"

أعرب الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، عن استيائه من تعامل المواطنين مع الإجراءات الاحترازية في مواجهه فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن بعض المواطنين، لم يقدموا على تنفيذ أي شيء من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، للوقاية من تفشي الفيروس.

وطالب الجارحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، بتوقيع غرامات على غير مرتدى الماسك، "عدد المرضى في حميات إمبابة كثير، نواجه ضغط نفسى.. الضغط النفسي للأطباء شيء لا يحتمل والصحة تقوم بجهود غير طبيعية".

وأشار نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ستزور المستشفى اليوم السبت، كما أن عدد الأسرة الموجودة غير كافية، والأماكن مزدحمة، وحالات الدخول تفوق حالات الخروج، حيث إن سعة المستشفى 260 سرير.

وتابع: "مش كل واحد ييجي نعمله مسحة، لا بد أن يكون هناك علامات تدل على أن هناك التهاب في الرئتين، يحق له إجراء المسحة، لازم الكل يتعمله أشعة، وفيروس كورونا بعد كدا هيبقى حاجة عادية في المستقبل".