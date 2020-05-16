يوميات كورونا.. أكثر من 4.5 مليون مصاب بكورونا عبر العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تتابع انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" أن حصيلة الإصابات تجاوزت 4.5 مليون حالة عبر العالم، موضحة أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا بلغت، حتى الآن، 4516360 حالة، أما عدد الوفيات الناجمة عن تبعات الإصابة فهو 306051.

وذكرت الجامعة، أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة بكورونا، وتليها روسيا (262843) وبريطانيا (238003)، وإسبانيا (230183).

وتصدرت الولايات المتحدة، قائمة الدول ذات العدد الأكبر من الوفيات بين المصابين، لتليها بريطانيا (34 ألفا) وإيطاليا (31.6 ألف) وفرنسا (27.5 ألف).

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة، عتبة الـ88 ألف شخص. وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1476178 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، بينها 88086 وفاة، ما يساوي نحو 5.97% من حصيلة الحالات، و317739 شفاء، أي 21.52%.

وبلغ الارتفاع اليومي للوفيات جراء الفيروس في البلاد حتى الآن 1174 حالة جديدة، فيما ازدادت الإصابات بـ18585 حالة.

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، 1680 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه يبحث إمكانية إتاحة عقار ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مجانا.

وأعرب ترامب، عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد كورونا المستجدّ بحلول نهاية العام "وربما في وقت أقرب"، قائلا: "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا". وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن علماء الولايات المتحدة بدأوا العمل على تطوير لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" أوائل 2020، قائلا إنهم لم يعرفوا في حينه المرض الذي كانوا يكافحونه وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ترامب، إن بلاده تواصل تطوير العلاجات المضادة لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفا في مؤتمر صحفي بشأن تطورات كورونا: "نركز على تجارب 14 لقاحا محتملا لفيروس كورونا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية. وأوضح الرئيس الأمريكي أنهم سيقومون بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بالاشتراك مع وزارة الدفاع "البنتاجون".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنعمل مع أي دولة تطور لقاح مضاد لفيروس كورونا"، موضحا: "مستعدون للتعاون مع الصين في حال اكشتفت لقاحا للفيروس".

وتابع ترامب قائلا: كل الولايات تقريبا بدأت تأخذ إجراءات لفتح الاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب، إن صوت أبواق الشاحنات الذي دوى إلى الجنوب من البيت الأبيض مباشرة بمثابة "إشارة حب" له من قبل سائقي الشاحنات، لكن السائقين في الواقع يحتجون على انخفاض رسوم النقل.

نيويورك تفتح الشواطئ جزئيا من 23 إلى 25 مايو

ومدد حاكم ولاية نيويورك أندريو كومو، مرسوم العزل في المدينة الذي كانت تنتهي مدته أمس الجمعة، حتى 28 مايو الجاري. واستثنى القرار خمس مناطق صغيرة في الولاية غير مكتظة بالسكان، بامكانها إعادة أنشطتها التجارية والاقتصادية بشكل تدريجي.

وأعلن كومو، أن نيويورك ستنضم إلى الولايات المجاورة، نيوجيرسي وكونيتيكت وديلاوير، في إعادة فتح الشواطئ جزئيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى.

وتعد نيويورك الأكثر تضررا من كورونا في الولايات المتحدة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 343051 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 22302.

الصحة العالمية: روسيا نظمت إجراء واسع النطاق لفحوص كورونا بشكل جيد جدا.. وارتفاع قياسي للوفيات بالوباء في موسكو

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن روسيا تمكنت من تنظيم إجراء واسع النطاق لفحوص كورونا المستجد بشكل جيد جدا، مشيرة مع ذلك إلى أن الارتفاع الحاد للإصابات يثير توترا في نظام الصحة.

وسجلت في روسيا، حتى صباح أمس الجمعة، 262843 إصابة مؤكدة، بينها 2418 وفيات و58226 حالة شفاء.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 74 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا المستجد في العاصمة موسكو، في ارتفاع قياسي لهذا المؤشر في المدينة، وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا المستجد في موسكوأن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1432 شخصا.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت فيها 135464 إصابة.

وفاة طفلين وإصابة 230 بمتلازمة مرتبطة بكورونا في أوروبا.. وارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في فرنسا إلى 27529

أوروبيا، قالت منظمة صحية إقليمية، أمس الجمعة، إن أعراض التهاب متلازمة مهددة للحياة ومرتبطة بمرض "كوفيد-19" أصابت 230 طفلا في أوروبا وأودت بحياة اثنين منهما حتى الآن هذا العام.

وذكر تقرير للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومقره السويد، أن طفلين توفيا بالمتلازمة أحدهما في بريطانيا والآخر في فرنسا.

وسجلت فرنسا، أول حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر تسع سنوات، بدت عليه أعراض شبيهة بمرض "كاواساكي"، ويرجح أنها مرتبطة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت قناة "فرانس انفو" التلفزيونية، أن الأعراض التي بدت على الطفل، ظهرت أيضا لدى أكثر من 100 طفل يخضعون للملاحظة، كانوا على اتصال بمصابين بكورونا.

وأشارت السلطات الفرنسية، إلى تسجيل 104 وفاة جديدة بالوباء ليرتفع الإجمالي إلى 27529. وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد المصابين بكورونا وصل، أمس الجمعة، إلى 181 ألف شخص.

مجموع الإصابات بالوباء في إيطاليا يبلغ 223885

وأضافت الوزارة أنه خرج 60448 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم من كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وشددت الصحة الفرنسية، على أن كورونا المستجد "لا يزال نشطًا" وحثت على توخي الحيطة واتخاذ الإجراءات الوقائية باستمرار.

وأعاد متحف بباريس مخصص لأعمال النحات ألبرتو جياكوميتي فتح أبوابه أمام الجمهور يوم الجمعة، ضمن أوائل المراكز الفنية التي تختبر الوضع بعد أن خففت فرنسا قيود العزل العام بسبب كورونا، وسمح المتحف بدخول 10 زوار كل 20 دقيقة واشترط الحجز المسبق، وأصدر إرشادات جديدة عن أماكن الوقوف بمسافات فاصلة، كما قلص أيضا ساعات العمل، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلنت السلطات الإيطالية: تسجيل 789 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليبلغ مجموع الإصابات 223885، مشيرة إلى تسجيل 242 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31610.

وقال رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار، أمس الجمعة، إن بلاده ستلزم جميع المسافرين القادمين بتقديم عناوين الأماكن التي سيعزلون أنفسهم فيها لمدة 14 يوما.

وأعيد افتتاح كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان اعتبارا من الاثنين، وذلك عقب إغلاقها قبل شهرين بسبب الحجر المفروض لاحتواء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للفاتيكان.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا، أعلنت، تسجيل 384 وفاة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بسبب الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك ضحايا المرض إلى 33 ألفا و998 شخصا.

الشرطة الأوكرانية تحقق في انتشار كورونا بمدرسة للبنات

وفتحت شرطة العاصمة الأوكرانية كييف تحقيقا في انتشار كورونا المستجد داخل إحدى المدارس للبنات في المدينة.

وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية "كييف" فيتالي كليتشكو إصابة 81 شخصا في المدرسة بكورونا، هم 53 تلميذة، إلى جانب و26 امرأة ورجلين من موظفي المدرسة.

وبلغ عدد المصابين في أوكرانيا بلغ 17330 شخصا مع تسجيل 476 حالة وفاة.

ارتفاع عدد وفيات كورونا في اليونان الى 160

وفي اليونان، أعلنت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية، اصابة أربعة مهاجرين في مركز مؤقت لإيواء اللاجئين في جزيرة ليسفوس يضم 70 مهاجرا بفيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة اليونانية، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا) بالبلاد الى 160 والاصابات الى 2810 حالات

وأعلنت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية، أمس الجمعة إعادة خدمات اللجوء بكامل طاقاتها اعتبارا من الاثنين المقبل بعد تعليقها.

وأضافت الوزراة اليونانية، ان وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراتشي قام بتمديد جميع تصاريح الإقامة للاجئين مدة ستة أشهر اضافية من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وأعلنت هيئة الطيران المدني اليونانية، أمس الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية مع سبع دول واستمرار منع دخول الرعايا من غير دول الاتحاد الاوروبي الى اليونان، موضحة في بيان ان تمديد تعليق الطيران من والى ايطاليا وهولندا واسبانيا وبريطانيا سيستمر حتى 31 مايو الجاري في حين سيستمر تعليق الرحلات من والى البانيا وشمال مقدونيا وتركيا حتى 14 يونيو المقبل.

الدنمارك: عدم تسجيل وفيات جديدة بكورونا

وأعلنت السلطات الصحية الدنماركية، أمس الجمعة عن عدم تسجيل وفيات جديدة بكورونا المستجد "كوفيد-19" في أراضيها خلال الساعات الـ24 الماضية، لأول مرة منذ 13 مارس الماضي.

وأكد المعهد الوطني الدنماركي لمكافحة الأمراض المعدية أن عدد المصابين بكورونا في مستشفيات البلاد انخفض بـ10 حتى 137 شخصا.

وسجلت في الدنمارك حتى الآن 10989 إصابة بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 537 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورج، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات الناجمة عن انتشار الوباء إلى 3923 حالة، وقالت في بيان، إن الحصيلة الاجمالية للوفيات ارتفعت الى 104 حالات.

عالم بريطاني يؤكد أن لقاح "كوفيد-19" لن يكون باهظ الثمن

وقال العالم البريطاني أدريان هيل إن لقاح "كوفيد-19" إذا ثبت نجاحه سيتم تسعيره بحيث يمكن الحصول عليه على أوسع نطاق ممكن، وسيجري تصنيعه على نطاق كبير لخفض التكلفة وزيادة المعروض.

ونقلت "رويترز" عن هيل، الذي يدير معهد "جينر" في جامعة أوكسفورد والذي يتعاون مع شركة "أسترا زينيكا" لتطوير اللقاح: "لن يكون هذا اللقاح باهظ الثمن".

عربيا، سجل العراق 3193 إصابة بكورونا، وتماثل للشفاء 2089، بإضافة على وفاة 117 حالة وتماثل للشفاء 2089 حالة.

وأعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، أمس الجمعة، أن العزل "المناطقي" هو الحل الوحيد لمواجهة كورونا،.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، وصول 81 مواطناً عراقياً قادما من دبي عبر مطار بغداد.

وأعلن محافظ نينوي نجم الجبوري، وصول 300 عراقي إلى المحافظة قادمين من الحدود التركية عبر إقليم كردستان العراق.

وفي الجزائر، أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إنه طلب من الحكومة فرض حجر منزلي شامل أيام العيد

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية في اليمن إلى 106

وفي اليمن، أعلنت السلطات اليمينة، أمس الجمعة، تسجيل ثلاث وفيات و21 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد في عدن وحضرموت، موضحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تم تسجيلها في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية ارتفع إلى 106 إصابات بينها 12 حالة وفاة مقابل شفاء حالة واحدة

أفغانستان تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات يومي منذ ظهور كورونا.. والهند تتخطى الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا بإجمالي بلغ 85215 إصابة

آسيويا، سجلت أفغانستان 414 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى معدل إصابة يومي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6 آلاف و058 حالة.

وقال نائب وزير الصحة العامة وحيد شيكواماند في تصريح لوكالة أنباء "باجفاك أفغان نيوز" الأفغانية، أمس الجمعة، إن البلاد سجلت 17 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال هذه الفترة، موضحا أن 745 شخصًا تعافوا حتى الآن من المرض وتوفي 153 شخصًا.

اليابان تجري 10 آلاف فحص بحثا عن أجسام مضادة لفيروس كورونا

وفي الهند، تخطت البلاد، الصين في عدد الإصابات بكورونا المستجد بإجمالي بلغ 85215 إصابة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وفي اليابان، أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، أمس الجمعة، أن اليابان تعتزم إجراء فحوصات لحوالي عشرة آلاف شخص بحثا عن أجسام مضادة لكورونا المستجد ابتداء من شهر يونيو المقبل.

تعاون ثلاثي بين كوريا الجنوبية والصين واليابان لتطوير لقاح ضد كورونا

وعقد وزراء صحة كوريا الجنوبية والصين واليابان أمس الجمعة مؤتمرا خاصا عبر الفيديو، ناقشوا خلاله سبل التعاون لتطوير لقاح ومكافحة كورونا المستجد.

وتبنى الوزراء بيانا مشتركا، تعهدوا فيه بتبادل خبرات الفحص والعلاج والوقاية والمكافحة الخاصة بكورونا، بالإضافة إلى المعلومات الوبائية والسريرية.

تركيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 146457

وسجلت تركيا، أمس الجمعة، تراجعا جديدا لارتفاع الوفيات بكورونا المستجد، حيث بلغ هذا العدد خلال الساعات الـ 24 الماضية 48 حالة، مع رصد 1708 إصابات و2103 حالات شفاء.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية - في إحصائية، إلى ارتفاع العدد العام للمصابين بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1708 ليصل إلى 146457 حالة.

وأكد قوجة أن حصيلة المتوفين وصلت إلى 4055 شخصا أثر رصد 48 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا الى أن عدد المتعافينس وصل إلى 106133 شخصا.

الجيش الكندي يعلن عن إصابة خمسة أفراد بفيروس كورونا

وفي كندا، أعلنت القوات المسلحة، إصابة 5 أفراد بكورونا المستجد، بعد عملهم في دور رعاية خلال جائحة كورونا، أربعة منهم في كيبيك وواحد في أونتاريو.

وسجلت أونتاريو، 341 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، واعترفت المقاطعة بوجود خطأ في بيانات، أمس الأول الخميس حين أبلغ عن عدد أقل من المرضى الجدد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في المقاطعة إلى 21 ألفا و922 حالة، كما أفاد مسؤولو الصحة عن 27 حالة وفاة جديدة اليوم، ليبلغ عدد الوفيات 1825 حتى الآن.

وفقد أكثر من 3 ملايين شخص في كندا عملهم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لاستطلاع جديد.

وفي المكسيك، بلغت حصيلة مصابي كورونا في المكسيك تتجاوز 45000 والوفيات أكثر من 4700.