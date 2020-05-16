بكلمات شعر لأحمد شوقي.. الصين تهدي مصر شحنة مستلزمات طبية ثالثة

عرضت الصفحة الرسمية للدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بث مباشر، للحظة وصول الشحنة الثالثة من المستلزمات الطبية والوقائية المهداة من جمهورية الصين الشعبية، لجمهورية مصر العربية.

وأوضح "مجاهد"، أن هذه الهدية تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، كما وصلت الشحنة على طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية "مصر للطيران"، وتم تعقيم الشحنة أثناء إنزالها من الطائرة.

وكانت الشحنة، مُدون عليها أحد العبارات المأثورة من أمير الشعراء أحمد شوقي "نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا في الهم شرق".

وكانت الحكومة، أعلنت تعليق حركة الطيران في مصر، لتقليل حركة الاختلاط سواء من داخل مصر أو القادمين من خارجها، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.