تجارية الإسماعيلية تبحث عن مقر جديد يتناسب مع احتياجات الغرفة

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية، أن مجلس الإدارة يخطط منذ الساعات الأولى لبدء الدورة الحالية له، في إيجاد مكان جيد للغرفة التجارية يتناسب مع تجار الإسماعيلية ودور المحافظة الهام في السنوات الأخيرة، بعد أن وجه لها الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من 40% من المشروعات القومية.

وأشار "عثمان"، إلى أن الغرفة تسير في خط متواز مع التخطيط لإيجاد مبنى جديد للغرفة، بديلا عن المكان الذي يشهد نزاعا قضائيا بين الغرفة التجارية وشركة عمر أفندي، حول ملكية المكان.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، "إننا نسعى مع محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة في إيجاد مكان مناسب يتضمن في داخله وجود السجل التجاري والضرائب والشهر العقاري أيضا، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات كبرى وصالة أفراح للتجار ومنطقة خضراء تستخدم كحديقة خاصة بتجار الإسماعيلية".

وأضاف "عثمان"، "نبحث الآن في إيجاد شكل ومضمون يتناسب مع التحول القادم بعد أزمة كورونا من تحول رقمي، إلى تأهيل الموظفين والعاملين، إلى عمل شبكه تربط بين التاجر والغرفة، مع تطوير التقنيات والأجهزة داخل مبنى الغرفة التجارية".

وأكد قائلا، "لم نتوقف لحظة عن متابعة المنشآت المغلقة بقرار من الحكومة كإجراء احترازي بعد أزمة كورونا، كما أوضحنا أن هناك قرارات سترضي الجميع إن شاء الله بعد العيد، ولكن مع الحفاظ على الشروط والإجراءات التي سيتم تفعيلها بشكل فوري خلال الأيام القادمة".