حملة تطهير في شوارع حي أول بالإسماعيلية

قال محمد علي رئيس حي أول بمحافظة الإسماعيلية، إن الحي شن اليوم السبت حملة تطهير بكل من القطاعات الخارجية بقطاع الإفرنج وشملت شارع السلطان حسين، والممر، ونفق جمال عبد الناصر، وشارع الحرية وميدان عرابي.

وأضاف، في بيان صادر عنه، أن الحملة شملت قطاع العرب بشارع مزلقان عبد الحكيم عامر ومزلقان شارع الجعيص، ومزلقان شارع شل والشوارع الفرعية تحت إشراف مدير المتابعة الميدانية ومدير قسم الإشغالات والتنفيذيين.

وأشار محمد على إلى أنة تم الانتهاء من تطهير معظم القطاعات بالحي وجاري استكمال الأعمال فى الفترة المسائية والتواصل مع الجهاز التنفيذى للمحافظة بهدف الحد من إنتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كرونا