خيانة ياسر ومساومة رضوان.. أبرز أحداث الحلقة 22 من مسلسل البرنس

اشتعلت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس المذاع على قناة DMC ، ويعرض طوال شهر رمضان، بعد الإفطار ويحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، بسبب أحداثه.

ملخص الحلقة 22 من مسلسل البرنس

بدأت أحداث الحلقة بذهاب رضوان "محمد رمضان"، لزيارة علا "نورا اللبنانية" بعد خروجه من السجن، ليفاجئ بدخول شقيقها حمادة "محمد مهران"، فتحاول طرده بسبب عمله مع فتحى "أحمد زاهر".

لكن رضوان أوقف علا، وأخبرها أنه من طلب من حمادة العمل مع فتحي، وأن الأمر ليس خيانة، ولكن لأنه يرغب في معرفة معلومات عن أشقائه بدون أن يدري، وأعطى حمادة رضوان هاتف محمول، حتى يكونا على تواصل.

وأخبر "حمادة" رضوان، بالكثير من المعلومات، لكن أخطرها هو كشفه لعلاقة ياسر بالمعلمة فدوة "روجينا" زوجة فتحي.

وبدأ رضوان في البحث عن عمل، فذهب إلى إحدى الورش تصليح السيارات، وتحدث مع صاحبها الذي رحب برضوان بشدة، ووافق على العمل، وتذهب إليه علا، لتعاتبه على عمله بورشة بجانب أشقائه، لكنه يطلب منها الذهاب إلى عملها.

وذهبت فدوة إلى علا في الفندق الذي تعمل فيه، وعرضت عليها أن تذهب إلى رضوان، وإعطائه 3 ملايين جنيه، ضعف نصيبه في الميراث، حتى يبتعد عنهم لكنها ترفض، وتخبرها أنهم أشقاء، وإذا اراد فتحي أن ينهي خلافه مع رضوان، فليذهب له بنفسه.

وللمرة الثانية، يذهب رضون إلى موقف السيارات على أمل العثور على ابنته، لكن الأسطى محمود يتجاهله، ويتركه ويذهب بسبب تعلقه بمريم.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات في تمام الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.