غدا انطلاق مؤتمر شباب الباحثين الـ7 للعلوم والتكنولوجيا بجامعة القناة

تعقد جامعة قناة السويس غدا الأحد مؤتمر شباب الباحثين السابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان "رقمنة العلوم والتكنولوجيا"، للمرة الأولى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف عام ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة.

وأعلنت هجرس عن تقديم 3 جوائز لأفضل بحث في مجال العلوم الصحية - علوم الحياة - العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى عرض 79 محاضرة علمية في مجالات علوم الصحة و الحياة و العلوم الإنسانية مقسمة إلى 8 جلسات علمية.

ومن جانبه قال الدكتور تامر حسنين حامد مقرر لجنة مؤتمر شباب الباحثين، إن المؤتمر سينعقد يومي الأحد و الإثنين الموافقين 17-18 مايو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، بمشاركة الدكتور إبراهيم فتحي معوض أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس، ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات لإلقاء محاضرة عن دور مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية في التحول الرقمي للجامعات المصرية.

وأضاف: "يشارك في المؤتمر شركة ميكروسوفت العالمية بإلقاء ثلاث محاضرات في اليوم الثاني يقدمها عبيد عاطف عبيد - خبير أنظمة الفصول الحديثة لقطاع الشرق الأوسط بميكروسوفت بعنوان كيفية استخدام التطبيقات في التعليم، ويوسف سمير عزيز - أخصائي السحابة الإلكترونية لقطاع الشرق الأوسط بميكروسوفت بمحاضرة بعنوان (الذكاء الاصطناعي ما هو؟) وكيف يجري الاستفادة منه خلال كوفد-19، وعمروإبراهيم - مسؤول الدعم الفني لقطاع الشرق الأوسط بميكروسوفت بمحاضرة بعنوان كيفية (استخدام تطبيق لكتابة مراسلات احترافية لأصحاب الأعمال)".