تبدأ من 112 جنيها.. أسعار علب الكحك المشكل في أشهر محال الحلويات

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، الذي يتزامن مع المصريين بشراء كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة والسابليه، والذي يُعد من السمات المميزة للاحتفال بالعيد.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء متوسط أسعار علب الكحك الجاهزة والمشكلة في أشهر محال الحلويات على النحو التالي:

أسعار علب الكحك في العبد

علبة مشكل وزن كيلو: 115 جنيهًا.

علبة مشكل وزن كيلو ونصف: 180 جنيهًا.

علبة مشكل وزن 2 كيلو: 230 جنيهًا.

علبة مشكل وزن 3 كيلو: 370 جنيهًا.

علبة مشكل وزن 4 كيلو: 500 جنيه.

علبة مشكل صفيح: 575 جنيهًا.

علبة مشكل وزن 5.25 كيلو: 750 جنيهًا.

علبة مشكل وزن 6 كيلو: 950 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في تسيباس

علبة كحك لوكس كبير: 425 جنيهًا.

علبة كحك لوكس وسط: 350 جنيهًا.

علبة كحك لوكس صغير: 275 جنيهًا.

علبة فاخر كبير: 1150 جنيهًا.

علبة فاخر وسط: 750 جنيهًا.

علبة فاخر صغير: 540 جنيهًا.

علبة كحك مشكل 4 باكيت: 135 جنيهًا.

علبة كحك مشكل 6 باكيت: 210 جنيهات.

أسعار علب الكحك في توماس

علبة كحك مشكل صغيرة: 180 جنيهًا.

علبة كحك مشكل وسط: 280 جنيهًا.

علبة كحك مشكلة كبيرة: 420 جنيهًا.

علبة كحك مشكل لوكس: 495 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في الدمياطي

علبة وزن كيلو: 125 جنيهًا.

علبة وزن 1.5 كيلو: 185 جنيهًا.

علبة وزن 2 كيلو: 245 جنيهًا.

علبة وزن 3 كيلو: 375 جنيهًا.

علبة وزن 4 كيلو: 550 جنيهًا.

علبة فاخرة: 600 جنيه.

أسعار علب الكحك في مونجيني

علبة مشكل 2 درج وزن 2.2 كيلو: 410 جنيهات.

أسعار علب الكحك في إيتوال

علبة ميكس 1 كيلو: 150 جنيهًا.

علبه ميكس 1.5 كيلو: 170 جنيهًا.

علبه ميكس 2 كيلو: 230 جنيهًا.

علبه ميكس 3 كيلو: 370 جنيهًا.

علبه إيتوال 4 كيلو: 490 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في لابوار

علبة درج صغير: 800 جنيه.

علبة درج كبير: 1200 جنيه.

علبة مميزة: 1700 جنيه.

علبة كبيرة فاخرة: 2000 جنيه.

أسعار علب الكحك في ساليه سكريه

علبة 2 كيلو: 260 جنيهًا.

علبة 4 كيلو: 500 جنيه.

أسعار علب الكحك في نولا

عيد بوكس ميكس كيلو: 165 جنيهًا.

عيد بوكس ميكس 2 كيلو: 310 جنيهات.

عيد بوكس ميكس 3 كيلو: 465 جنيهًا.

عيد بوكس ميكس 5 كيلو: 850 جنيهًا.

عيد بوكس ميكس 5 كيلو VIP: بـ1050 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في قويدر

علبة مشكل 2 كيلو: 240 جنيهًا.

علبة لوكس: 315 جنيهًا.

علبة سوبر لوكس: 540 جنيهًا.

علبة رويال كوين: 750 جنيهًا.

علبة الوزير: 400 جنيه.

علبة الرئيس: 500 جنيه.

أسعار علب الكحك في سيموندس

علبة 2 كيلو: 280 جنيهًا.

علبة 3 كيلو: 425 جنيهًا.

علبة 2 كيلو مخصوص: 350 جنيهًا.

علبة 3 كيلو مخصوص: 550 جنيهًا.

علبة فواخر: 675 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في إكسيبشن

علبة لوكس 4 درج: 240 جنيهًا.

علبة لوكس: 6 درج: 355 جنيهًا.

علبة إكسترا 2 كيلو: 255 جنيهًا.

علبة إكسترا 3 كيلو: 370 جنيهًا.

علبة فاخر وسط 4 درج: 310 جنيهات.

علبة فاخر 5 درج: 395 جنيهًا.

علبة أرابيسك وسط: 400 جنيه.

علبة أرابيسك كبيرة: 500 جنيه.

علبة سبيشيال 6 درج: 385 جنيهًا.

علبة سبيشيال 8 درج: 500 جنيه.

أسعار علب الكحك في ديوكس

علبة كحك مشكل كيلو: 180 جنيهًا.

علبة كحك مشكل 2 كيلو: 330 جنيهًا.

علبة كحك مشكل 3 كيلو: 500 جنيه.

علبة كحك مشكل 8 درج فضي: 750 جنيهًا.

علبة كحك مشكل 8 درج خشبي: 1300 جنيه.

علبة كحك مشكل 12 درج خشبي: 1500 جنيه.

أسعار علب الكحك في سرايا

علبة مشكل 800 جرام: 120 جنيهًا.

علبة مشكل 1.20 كيلو: 180 جنيهًا.

علبة مشكل 2.80 كيلو: 395 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في زانوبيا

كحك مشكل لوكس 2 كيلو: 275 جنيهًا.

علبة كحك مشكل خشب 3 كيلو: 595 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في توينكي

علبة مشكل كيلو: 112.5 جنيه.

عبلة مشكل كيلو ونصف: 170 جنيهًا.

علبة مشكل 2 كيلو: 225 جنيهًا.

علبة مشكل 3 كيلو: 387.5 جنيهًا.

علبة مشكل 4 كيلو: 485 جنيهًا.