حملات مكثفة لمواجهة أسواق الغربية العشوائية للوقاية من كورونا

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع قوات الشرطة حملات مكثفة لمتابعة ورفع الإشغالات وفض التجمعات بعدد من الأسواق العشوائية بمدن ومراكز المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم.

شارك في الحملة شرطة المرافق والإنقاذ ومجلس المدينة، كما أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات وفض التجمعات والباعة الجائلين بشارع البحر الرئيسي وشارع الحنفي والعباسي القديم، حيث تم إزالة 3 فروشات لبيع الفاكهة، ورفع فرش أحذية وملابس ومصادرة العربات الخاصة بهم، كما تم رفع إشغال المحلات المخالفة ومصادرتها.

أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، إلى جانب رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين بنطاق المدينة.

وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.