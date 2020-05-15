محافظ الغربية يصدر تعليماته بالإشراف على تسليم كورنيش قرية كفر حجازي

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ باهمية التعاون الكامل مع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة للإشراف الكامل على أعمال تسليم كورنيش قرية كفر حجازي حفاظا على صالح المواطنين.

في المقابل كلف رئيس مدينة العمالية في تعليماته المحاسب محمد صلاح والمهندس عبدالمجيد كامل نائبا رئيس المدينة بإجراء جولة تفقدية للوقوف على الموقف التنفيذي والتسليم الابتدائي لمشروع تطوير كورنيش "كفر حجازي ".

كما أوضح رئيس المدينة أن المشروع عبارة عن تطوير ورصف كورنيش كفر حجازى فرع بحر شبين بطول١٤٠٠متر باعتماد مالي قدرة 38 مليون جنيه، متضمن اعمال الرصف واعمدة الاناره والكشافات.

وكشف أن المشروع تم اسناده إلى جهاز الساحل الشمالي والشركة المنفذة النصر العامة للمقاولات بإشراف مكتب عساف للخدمات حيث تم بدء العمل به منذ 18 شهرا.

وأكد ان تطوير الكورنيش يعد ضمن خطة الدولة لاعادة الوجه الحضاري لجميع المناطق المطلة على النيل تلبيه لرغبات المواطنين.