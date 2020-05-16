الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة إلى نهاية الأسبوع.. والعظمى بالقاهرة 40

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، إن البلاد تتعرض حاليا لموجه شديدة الحرارة بدأت منز نهاية الأسبوع الماضي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات.

وأضافت "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، حيث من المتوقع وصول الحرارة العظمى على القاهرة 40 درجة، وبداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع ستتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و43 على القاهرة و44 درجة جنوب البلاد.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد أن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو منخفض السودان الموسمي والذي يؤثر على مصر برياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وأوضحت أنه مع ارتفاع درجات الحرارة بدأت تشهد مناطق من جنوب البلاد وبعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر منذ أول أمس شهدت سقوط أمطار رعدية، وهو ما أدت إلى حدوث سيول على بعض المناطق، متوقعة سقوط أمطار على تلك المناطق حتى نهاية الأسبوع قد تمتد على القاهرة لكنها خفيفة وغير مؤثرة.