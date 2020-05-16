التقرير الطبي لأحمد فلوكس بعد "واقعة الكمبوند": كدمات بالرأس والظهر

حصلت "الوطن" على صورة التقرير الطبي الابتدائي الذي خضع له الفنان أحمد فلوكس، أمس، داخل مستشفى مدينة 6 أكتوبر المركزي، بعد تعرضه للاعتداء بالشوم والعصي من جانب أفراد أمن إحدى المنتجعات السكنية بمدينة الشيخ زايد.

وأظهر التقرير تعرض فلوكس لكدمة شديدة وسحجة بالصدر من الجانب الأيمن، وكدمات شديدة بالرأس والظهر.

كان الفنان أحمد فلوكس نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصية على إنستجرام؛ لكشف كواليس مقطع اعتدائه على فرد أمن داخل منتجع سكني بمدينة الشيخ زايد الذي؛ لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كما نشر صورة من التقرير الطبي.

وقال "فلوكس" خلال الفيديو: "فيه فيديو نزل صغير اتشاف وكان في ردود فعل كبيرة، فيه بعض منها ممنهج، فيه بعض منها خاص بأصحاب المشكلة، وفيه بعض منها زعلان وغضبان، الحقيقة لو أنا مكانهم ومش عارف الحقيقة أنا مش هشتم فيه بس يعني لو أنا ساكن جنبي هاجي أضربني، طبعا وجهة النظر المعروضة على الرأي العام واللي اتسربت حتى قبل ما يتعمل المحضر أو أي حاجة ودة كان سبب المشكلة الأساسي، طبعا أي بني آدم محترم أو مش فاهم هيكون رد فعله كده".

وتابع: "أنا مع الرأي اللي بيقول إنه مهما كان مكنش ينفع أضربه، طبعا أنا مضربتهوش، بس كانت دفعة أنه يبعد ويناديلي حد من المشرفين، مش هبرر لأن أنا مع الناس اللي بتقول أنا فنان ومينفعش بس أنا راجل وبشر وإنسان وليا خط أحمر أو اللي يحرق دمي أو يعصبني أو يستفزني أو يضايق كرامتي أكيد له معايير عند غير اي حد ودة مش مبرر".