فلوكس يكشف تفاصيل أزمته مع فرد الأمن: مضربتهوش وكرامتي خط أحمر

نشر الفنان أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر حسابه الشخصية على إنستجرام؛ لكشف كواليس مقطع اعتدائه على فرد أمن داخل منتجع سكني بمدينة الشيخ زايد الذي؛ لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كما نشر صورة من التقرير الطبي.

وقال "فلوكس" خلال الفيديو: "فيه فيديو نزل صغير اتشاف وكان في ردود فعل كبيرة، فيه بعض منها ممنهج، فيه بعض منها خاص بأصحاب المشكلة، وفيه بعض منها زعلان وغضبان، الحقيقة لو أنا مكانهم ومش عارف الحقيقة أنا مش هشتم فيه بس يعني لو أنا ساكن جنبي هاجي أضربني، طبعا وجهة النظر المعروضة على الرأي العام واللي اتسربت حتى قبل ما يتعمل المحضر أو أي حاجة ودة كان سبب المشكلة الأساسي، طبعا أي بني آدم محترم أو مش فاهم هيكون رد فعله كده".

وتابع: "أنا مع الرأي اللي بيقول إنه مهما كان مكنش ينفع أضربه، طبعا أنا مضربتهوش، بس كانت دفعة أنه يبعد ويناديلي حد من المشرفين، مش هبرر لأن أنا مع الناس اللي بتقول أنا فنان ومينفعش بس أنا راجل وبشر وإنسان وليا خط أحمر أو اللي يحرق دمي أو يعصبني أو يستفزني أو يضايق كرامتي أكيد له معايير عند غير اي حد ودة مش مبرر".

وواصل: "الموقف الحقيقي بتفاصيله هيظهر قريبا جدا، أنا امبارح الجمعة توجهت بنفسي للقسم ثم النيابة من قبل ما يستدعوني ودة مثبت في المحضر عند السيد وكيل النيابة، وبعتوا جابوا فرد الأمن اللي معنديش معاه مشكلة خالص ومثبت في المحضر إني مش معايا أي مشكلة معاه".

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو للفنان أحمد فلوكس، وهو يعتدي على فرد أمن في مدينة الشيخ زايد.

ويظهر في الفيديو فلوكس وهو يخرج من سيارته، ويقوم بالاعتداء على فرد الأمن ثم يعود لسيارته مرة أخرى.