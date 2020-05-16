"مستثمرى العاشر" تجهز مستشفى لفرز المصابين بكورونا بـ2 مليون جنيه

تستعد جمعية مستثمري العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف، الانتهاء من تجهيز مركز طبي على مساحة 2000 متر بكامل الأجهزة الطبية وغرف العناية المركزة وكامل طاقمه الطبي والإداري، تمهيدا لتسليمه إلى وزارة الصحة كمستشفى لفرز المصابين بفيروس كورونا المستجد لخدمة أبناء المدينة والمناطق الصناعية بتكلفة مبدئية 2 مليون جنيه.

ويتولى الدكتور محي حافظ نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ورئيس لجنة الصحة بها، الإشراف الفني على تجهيز هذه المبنى وتوريد كافة احتياجاته من المستثمرين بعد أن تسلمته وزارة الصحة من هيئة المجتمعات العمرانية تمهيدا لبدأ تشغيله خلال أيام قليلة.

من جانبه اعتبر الدكتور أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس لجنة إدارة الأزمة بالجمعية بأن إنشاء هذا المركز هي مبادرة من المستثمرين لمساعدة الدولة في تحمل أعباء تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بمثابة طوارئ لكافة العاملين بالمصانع وسكان المدينة لتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين قبل توجيههم إلى مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي.

يتكون المركز الطبي الذي تقوم جمعية المستثمرين بتجهيزه من 17 غرفة بالأسرة بكامل أجهزتها الطبية منها غرف عناية مركزة، كما يشتمل على قسم للأشعة ومعمل للتحاليل الطبية ومنطقة للطوارئ والاستقبال، بالإضافة إلى غرف للتعقيم بالبخار وأجهزة أوتوكلاف و5 أجهزة مونوتر للحالات الحرجة، بالإضافة إلى التجهيزات المعاونة لتشعيل المركز والمتمتلة فى المغسلة والنفايات الخطرة وثلاجات الإستقبال والتجهيزات الإدارية الأخرى.

كما يجرى الآن تجهيز خط ساخن للطورائ بحيث يمكن لكل مصانع العاشر من رمضان أو سكان المدينة الإتصال به، علاوة على قيام المركز بإرسال سيارات إسعاف مجهزة ومعزولة لتوصيل الحالات المشتبه بها إلى المركز لعمل الفحوصات اللازمة.