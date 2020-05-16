محافظ الشرقية يتفقد مواقف بلبيس للتأكد من ارتداء السائقين الكمامة

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، جولة مفاجئة بمواقف مدينة بلبيس، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنباً لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

بدأ المحافظ جولته بتفقد موقف السلام بمدينة بلبيس، وتلاحظ له التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للسيارات من الداخل والخارج، مشيداً بوعي المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم من الإصابة بالفيروس.

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد موقف (بلاد العايد) بمركز بلبيس، وتلاحظ له عدم التزام سائقي سيارتين والركاب، بارتداء الكمامة الواقية، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس ومدير إدارة المواقف بإنزال الركاب وتوقيع الغرامة وسحب رخصتي القيادة للسائقين المخالفين.

كما أعطى المحافظ تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينه بلبيس، ومدير إدارة المواقف بالتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الالتزام سيتم تحصيل غرامة مالية تبدأ من 100 جنيه، وتتصاعد تدريجيا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام محافظ الشرقية بتوزيع عدد من الكمامات الواقية على المتواجدين بالموقف، مناشداً الجميع بضرورة الالتزام باتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة.

وقال إنه تم توفير كميات كافية من الكمامات بالمواقف المنتشرة بدائرة المحافظه بسعر التكلفه 2 جنيه للكمامة الواحدة لتشجيع المواطنين على شرائها، والالتزام بارتدائها خارج المنزل للحد من انتشار الفيروس.

وأمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينه بلبيس ومدير إدارة المواقف، بتشكيل لجان تفتيش داخلية وخارجية تعمل على مدار اليوم حتى ساعات الحظر، للمرور على المواقف المنتشرة بنطاق المدينة، وكذلك على الطرق السريعة والرئيسية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم للموقف وللسيارات من الداخل والخارج قبل وبعد توصيل الركاب، وإلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية وتحرير محاضر للمخالفين وسحب الرخص وتحصيل الغرامة المقررة منهم، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة.