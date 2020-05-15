إصابة نائب مدير الطب العلاجي في "صحة الشرقية" بفيروس كورونا

أصيب نائب مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالشرقية بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، إن الدكتور إياد درويش، نائب مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالشرقية تبين إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض المرض عليه وثبوت إيجابية الفحوصات.

وأضاف أنه جرى عزل لطبيب بأحد مستشفيات العزل بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

من جهته، نشر الطبيب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الآية القرآنية : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.