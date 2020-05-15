وكيل "صحة الشرقية" يوجه بتشغيل مبنى الكلى بعد رفع كفاءته بديرب نجم

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفي ديرب نجم المركزي لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعي بالمستشفى.

تم تطوير الدور الثالث والرابع بمبنى الكلى، وإضافة محطة معالجة ابتدائية للمياه، وماكينات غسيل كلوي جديدة، وأسرة فاولر بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه، للأعمال الإنشائية والتشطيبات، والأجهزة الطبية، وذلك دعم من مديرية الشئون الصحية، ورجال المجتمع المدني، بجانب دعم وزارة الصحة للمستشفي بماكينات غسيل كلوي جديدة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الماكينات 39 ماكينة بدلاً من 27، لتقوم بخدمة 187 مريض بدلاً من 141 مريضا، ووجه وكيل الوزارة بالتشغيل التجريبي للوحدة كاملة بعد أعمال التوسعة والتطوير بها، وأخذ عينات المياه والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، كما تم زيادة عدد مخارج الأكسجين لوصولها إلي جميع الماكينات.