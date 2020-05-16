7783 طالبا بـ"أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء في الإسماعيلية

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن 7783 طالبا بالصف الأول الثانوي أدوا اليوم السبت امتحانات الفيزياء على مستوى 8 إدارات تعليمية من المنازل وبنسبة دخول 100%.

وأكد قبيصي، أن الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتي تؤدي الامتحان خلال الفترة من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات بالمديرية والإدارات تهدف إلى مواجهة أي مشكلات خاصة بالامتحان.

وأضاف "قبيصي" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، عدا بعض الاستفسارات التقنية الخاصة بدخول الموقع وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر مع الوزارة من خلال مسؤول التطوير والذي حدث خلال الفترة الماضية أجهزة التابلت.

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الدكتور خالد خلف قبيصى