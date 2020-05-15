الحلقة 22 من الاختيار.. منسي ورجاله يبحثون عن منفذي استهداف رامي حسنين

بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الاختيار، بحديث منسي عن صديقه الشهيد رامي حسنين، الذي استشهد في حلقة أمس، بعد استهداف الإرهابيين سيارته بعبوة ناسفة.

وعبر منسي عن حزنه لفقدان بطل بحجم رامي حسنين، متمنيًا أمام زوجته، أن ينل الشهادة هو الآخر على أرض سيناء.

من ناحية آخرى، بدأ عشماوي يدرب عناصر جماعته الإرهابية، على كيفية تصنيع والتعامل مع العبوات الناسفة، لما تلعبه من أهمية كبيرة في العمليات الإرهابية الخاصة بهم.

في أحد مشاهد الحلقة، جاء إلى منسي شيخ سيناوي، كان واحدا من الحضور في مؤتمر الحسنة، الذي عقد على أرض سيناء عام 1968، ليخبره بأنه يعرف منفذ عملية استهداف الشهيد رامي حسنين ومكانه، حيث يختبئ في قرية معزولة وسط الصحراء، محاطة بالألغام من كل ناحية، وذهب منسي متخفيًا في زي البدو إلى عقر دار أحد العائلات المناصرة للجماعة الإرهابية، ليتخطف أحد شبابهم، وتسليمه للمخابرات، ليساعدهم في الكشف عن المعلومات التي تدلهم على مرتكبي حادث اغتيال رامي حسنين.

بينما بدأ عشماوي والإرهابي عماد، التخطيط لحادث إرهابي جديد، يستهدف الأقباط هذه المرة، دون الإفصاح عن التفاصيل.

انتهت أحداث الحلقة، باختطاف الشيخ السيناوي الذي ساعد منسي في الوصول إلى منفذي حادث استشهاد رامي حسنين، بواسطة مجموعة من الرجال.

وشهدت أحداث الحلقة السابقة، استشهاد البطل رامي حسنين في سيناء بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة.