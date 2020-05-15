الحلقة 22 من مسلسل الفتوة.. عقد قران ياسر جلال ومي عمر

بعد أيام من الحداد، احتفل أهل الجمالية بقدوم العيد في حضور فتوتها الجديد.. تلك كانت بداية الحلقة 22 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل الفتوة

وخلال الاحتفال بالعيد داخل حي الجمالية، أعطى حسن الجبالي، ياسر جلال، درسا في العدل والرحمة لأعيان الحي، وأهمية الاهتمام بالفقراء والمساكين.

فيما ذهب الجبالي، للمعلم عزمي، أحمد صلاح حسني، لأخذ موافقة زواجه من شقيقته ليل، مي عمر؛ لكنه رفض وطرده من منزله لكن جميلة حاولت تهدئته وجعله يوافق حتى يصبح أمامه فرصة للانتقام.

وجمعت الحلقة مشهدا رومانسيا بين فتوة الجمالية وليل، بعدما ذهب إليها وأعطاها العدية، محاولا التخفيف عنها في فقدان والدها ووالدتها فضلا عن الحديث عن زواجهما.

وانتهت أحداث الحلقة، بمقابلة حسن الجبالي للشيخ مبروك هلال بعدما سرق منه الذهب بمعرفة سيد اللبان لإخباره زواجه من ليل؛ لتختتم الأحداث بعقد قران كلا من "حسن" و"ليل"، وعودة عزمي وجميلة إلى الجمالية لمباركتهما للزواج، وصدمة سيد اللبان، رياض الخولي، بزواجهما.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.